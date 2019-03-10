Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Mersin 31 Mart'ta istismarcıların defterini dürüyor muyuz" - MERSİN - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay dağıtmasıMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin 'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (8)
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