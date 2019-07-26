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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Merkez Bankasının faiz indirimi) Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Merkez Bankasının faiz indirimi) Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankasının faiz indirimi) Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.
(10)Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik."Erdoğan: "Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu, battık mı, bitti mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı."Erdoğan: "(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir."

Salar Faiz İndirimi Saldırı 

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