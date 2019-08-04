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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Merkez bankası faizleri indirdi, daha da indirecek. Müjdeyi veriyorum: Enflasyon da düşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Merkez bankası faizleri indirdi, daha da indirecek. Müjdeyi veriyorum: Enflasyon da düşecek'

Erdoğan'ın konuşması

( BURSA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez bankası faizleri indirdi, daha da indirecek. Müjdeyi veriyorum: Enflasyon da düşecek"-" Turizmde tüm dönemlerin en başarılı sezonunu yaşıyoruz. Turist sayısı 50 milyonun üzerine çıktık"- "İhracatımız yıllık 170 milyar dolar sınırını geçti"- "Cari açığımız bir yılda 58 milyar dolardan 2.4 milyar dolar seviyesine geriledi"

Lyon Dolar Milyar Dolar İhracat 

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