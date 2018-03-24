Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meclisinden hükümetine ve yargısına kadar tüm erklerin aynı hedefe yönelmesi şart' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclisinden hükümetine ve yargısına kadar tüm erklerin aynı hedefe yönelmesi şart" - SAMSUN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti."Cumhurbaşkanından memurun kadar devlet mekanizmasının tamamı bir ahenk içinde çalışmalıdır. Aynı şekilde, Meclisinden hükümetine ve yargısına kadar tüm erklerin tüm güçlerin aynı hedefe yönelmesi şart"