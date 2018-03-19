Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mazlumun âhının arşı titrettiğini asla unutmamalıyız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumun âhının arşı titrettiğini asla unutmamalıyız" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hakim ve savcı adaylarından detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. (2)