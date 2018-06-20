Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi' - MARDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi" - MARDİN - AK Parti'nin Mardin mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mardin 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin , turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. İnanın burası turizm noktasında patladı ve patlamaya devam edecek. Bu yılın ilk 5 ayında Mardin 'e 1 milyondan fazla günübirlik turist geldi."