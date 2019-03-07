Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de vatandaşlara hitap etti
- AK Parti Mardin Mitingi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı söylemesiMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)
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