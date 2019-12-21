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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya ile bir anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya ile bir anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor'

Erdoğan'ın açıklamaları

İşsizlik İhracat Hamdolsun İktidar Muhalefet 

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( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile bir anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor"-"Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk"-"Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Son açıklana verilerle hamdolsun istihdam cephesinden de olumlu haberler geldi. İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız"-"Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü"-"Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir. İktidar oylamada nasıl oy aldığını ispatlamış, muhalefet liğme liğme dökülmüştür"-"İzmir'in yolunu Gelibolu ile birleştiriyoruz. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar 3'üncü köprü için, Avrasya, Marmaray ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Osmangazi için yapamazsınız demediler mi? Yaptık yaptık, istemeseniz de yaptık" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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