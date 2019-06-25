Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lafla kucaklama olmaz icraat ile olur' - TBMM Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafla kucaklama olmaz icraat ile olur" - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Grup toplantısına katılanlardan detaylar TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)
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