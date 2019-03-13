Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf oyunlarıyla inkarla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Laf oyunlarıyla inkarla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar" - ANKARA - Miting alanından detay - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, - Toplu açılış kurdelesinin kesilmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlamasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. (5)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım