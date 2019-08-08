'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?' sorusuna Bahçeli'den esprili cevap: 'Evde masa yoktu' Haberi

( ANKARA /SORU-CEVAP) "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna Bahçeli'den esprili cevap: "Evde masa yoktu"- MHP Genel Başkanı Bahçeli:- (Ali Babacan'ın parti açıklamasına cevap) "Allah hayırlı uğurlu etsin, 104. parti olur" ANKARA
- MHP Lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli "Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna "Evde masa yoktu" şeklinde cevap verdi.
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