Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa, onunla birlikte mücadele ederim' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa, onunla birlikte mücadele ederim" - DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim"DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.