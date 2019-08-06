Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri artık karşılayamıyor' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri artık karşılayamıyor" - ANKARA - 11. Büyükelçiler Konferansı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (1)
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