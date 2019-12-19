Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’nde Video
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi - Aile fotoğrafı çekimi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi - Salondaki katılımcılardan görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldıKUALA LUMPUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanları zirvenin gerçekleştirildiği Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ne gelişlerinin ardından aile fotoğrafı çektirildi.Zirvenin açılış oturumuna eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.
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