Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da sevgi gösterileriyle karşılandı Haberi

-Cumhurbaşkanının havaalanından çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla konuşması ve el sallaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak dağıtması

-Çocuklardan görüntü

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-İ Arus Programına katılmak ve toplu açılış törenleri için geldiği Konya’da vatandaşların ve çocukların sevgi gösterileriyle karışlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-İ Arus Programına katılmak ve Mevlana Meydanında gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere Konya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya gelişinden önce ve sonrasında havada askeri ve polis helikopterler güvenlik önlemi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle Mevlana Meydanı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından çıkarken otobüsün ön koltuğunda cep telefonuyla konuşurken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Otobüsün geçişi sırasında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden gelen bir kişi, şikayetlerinin yer aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermek istedi. Mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları tarafından alınan vatandaş, mektubunu vermenin sevincini yanındaki arkadaşına sarılarak gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanına giden yol güzergahında bekleyen vatandaş ve çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç takımı ve çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Oyuncakları almak için çocuklar birbirleriyle yarıştılar.

