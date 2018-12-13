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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- 11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

Lyon Teknoloji Bild 

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