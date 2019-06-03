Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan , Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor. 15:30'da başlayan görüşme şu sıralarda devam ediyor.

