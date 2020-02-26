Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Kitap, su, simit... Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı'
Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kitap, su, simit... Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı"-"Özellikle hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. İşte bu klipte izlediniz. Kitap, su, simit... Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı"-"İlk aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen'in eseriydi. Taksitlerini simit ve su starak ödemiştim. Hamdolsun o günden bu güne de bu şekilde yürüyerek geldik"-"Hazırlanan bu sürpriz benim için çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi ve oradaki birkaç anekdot çok önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitapevi vardı, orada elde ettiğim imkanlarla aldığım ilk eser Hukuk-u İslamiye Kamusuydu"-"Taksitlerini simit, su satarak ödemiştim. O günden bugüne de bu şekilde geldik. Böyle başlayan bir hayat, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev kütüphane... Şüphesiz ki kitap bizim için en önemli yol arkadaşı. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir. Kitap bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir. Hazırlanan bu kısa da olsa takdim de sizlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"-"Elazığ - Malatya depreminin ardından hasar tespiti çalışmaları 12 günde tamamlandı. Buna göre Elazığ'da yıkık 263 bina, ağır hasarlı 7698 bina tespit edildi. Bu binalarda toplamda 19 bin 821 bağımsız birim bulundu. Netice itibarıyla Elazığ ve Malatya'da yıl sonunda teslim edilecek şekilde konutların inşasına başlandı" ANKARA
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