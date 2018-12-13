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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kişisel çıkarı için 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacaklar' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kişisel çıkarı için 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacaklar' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel çıkarı için 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacaklar" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- 2 - Erdoğan: "Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık."Erdoğan: "Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz."

Lyon Hükümet Irak 

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