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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'ya gitmek üzere Mabeyn Köşkü'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'ya gitmek üzere Mabeyn Köşkü'nden ayrıldı

erdoğan'ın konvoyunun köşkten çıkması

-detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile yaptığı görüşmenin ardından Kısıklı'ya gitmek üzere köşkten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar'daki konutundan çıkarak Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmeden yaklaşık 2 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evine gitmek üzere köşkten ayrıldı. (ÖY-
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