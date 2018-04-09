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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız lider Ceenbekov’u Külliyede karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız lider Ceenbekov’u Külliyede karşıladı

Törenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Resmi Tören Yurt Dışı Beko 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşıladı. Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Ceenbekov’u Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Devlet Başkanı Ceenbekov, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ceenbekov merdivenlerde Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde poz verdi. Resmi karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga hazır bulundu. Ayrıca, 2017 yılı Ekim ayında seçilen konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapıyor.
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