Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacak yolumuza devam edeceğiz' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacak yolumuza devam edeceğiz" - ADANA - AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (9 SON)Erdoğan: "Biz, kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacak ve ona göre yolumuza devam edeceğiz"