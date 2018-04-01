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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacak yolumuza devam edeceğiz' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacak yolumuza devam edeceğiz' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacak yolumuza devam edeceğiz" - ADANA - AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (9 SON)Erdoğan: "Biz, kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakacak ve ona göre yolumuza devam edeceğiz"

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