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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kılıçdaroğlu) Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor” - AYDIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kılıçdaroğlu) Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor” - AYDIN

- AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAYDIN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık içine giren bir parti nasıl olur da Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu iddia edebilir. Türkiye'de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir."Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış. 'Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman Yarabbi. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı."

Ak Parti Nadan Hükümet Teröristler 

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