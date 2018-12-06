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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti - ANKARA

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
- 2 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti) Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. Sadece bu kadar da değil. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin de isimlerini vermek istemiyorum. Onların da sicilleri aynı."Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti) Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti) Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması, bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Federal Meclis'te, tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran, terör örgütlerine yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor."

Dera Toplantı Milletvekili 

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