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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - 49. Muhtarlar Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarını ne yapıyor, 'dökülün sokaklara' diyor. Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece orada kahvesini yudumlayarak geçiriyor."

Kırköy Lyon Darbe Girişimi 

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