Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki' - ŞIRNAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki" - ŞIRNAK - AK Parti Şırnak mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak ’ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.
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