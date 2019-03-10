Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) 9 kez seçime girdi, hep kaybetti, bırakamıyor' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 9 kez seçime girdi, hep kaybetti, bırakamıyor" - ADANA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana 'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (5)
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