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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Kesinleşmiş bir şey yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Kesinleşmiş bir şey yok'

Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esad Rejiminin Münbiç'te olduğu iddiası) Kesinleşmiş bir şey yok"-"Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız"-"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak" İSTANBUL

Cuma Namazı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'de cuma namazı kıldı. Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
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