Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı - ŞIRNAK
- AK Parti'nin Şırnak mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın AK Parti'nin Şırnak mitingi öncesi vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanm - Cumhurbaşkanın otobüste vatandaşları selamlamasıŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak 'ta düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsünden kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.
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