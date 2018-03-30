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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal'i, Türkiye'nin partisi olamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal'i, Türkiye'nin partisi olamaz'

Erdoğan'ın açıklamaları

Politika Ahlaksızlık Mülteci Muhalefet Irak 

-detaylar

( ANKARA -3-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal'i, Türkiye'nin partisi olamaz"-"PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değil. Teröristler Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuklarında ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar"-"Elysees'de 7 teröristi ağırlıyorsun da Türkiye 3.5 milyon mülteciyi ağırlarken bana ne düşüyor diye sorunuz oldu mu? Kaç Suriyeli mülteciyi ağırladığının bana cevabını verebilir misin?"-"Ana muhalefetin başındaki zatın CHP'yi geçmiş ile koparma noktasına getirdiğini görüyoruz. Mustafa Kemal'in partisi ile bugünkü CHP'nin ilgisi kalmadığı açıktır"-(Kılıçdaroğlu'na) "Bu zatı muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Bu kişi artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp tıbbın meselesi haline gelmiştir"-"Grup konuşması bunun artık yenilir yutulur konuşma değil, ahlaksızlıkta tavan yapmış bir konuşma. Bu bizim ne onurumuzla, ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak kabullenebileceği ifadeler değildir"-"Bize düşen 2019'la ilgili de, bunlar şimdi çamura yatmaya başladılar. Boykot ile daha şimdiden bahane uydurmaya başladılar. Kaçarsan kaç bizim muhatabımız millettir, sandıktır" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
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