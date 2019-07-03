Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa son dönemde attığımız adımların neticesidir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa son dönemde attığımız adımların neticesidir" - ANKARA - 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir."
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