Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi savaş uçağımızdan her türlü motora kadar kendi imkanlarımızla üretebilmemiz çok yakındır' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş uçağımızdan her türlü motora kadar kendi imkanlarımızla üretebilmemiz çok yakındır" - TBMM AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
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