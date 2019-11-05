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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi savaş uçağımızdan her türlü motora kadar kendi imkanlarımızla üretebilmemiz çok yakındır' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi savaş uçağımızdan her türlü motora kadar kendi imkanlarımızla üretebilmemiz çok yakındır' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi savaş uçağımızdan her türlü motora kadar kendi imkanlarımızla üretebilmemiz çok yakındır" - TBMM AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
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Savaş Uçağı 

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