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10 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal kılıçdaroğlu'na Çorum'dan seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal kılıçdaroğlu'na Çorum'dan seslendi

Çorum'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi;

Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 


Bizim gözümüzde 81 vilayetin tamamı eşittir. Dili, bölgesi etnik kimliği ne olursa olsun 80 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. Bizde alevi, sünni ayrımı yok. Bizde Türk, Kürt, Çerkez, laz... ayrımı yok. Bizde 80 milyon aynıdır. çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz eyyy Kemal....

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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