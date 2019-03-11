Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık' - HAKKARİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık" - HAKKARİ - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık."
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