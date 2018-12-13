Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır'

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( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tren kazası açıklaması) "Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır"- "Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ikinci 100 günlük icraat programı açıklamasını gerçekleştiriyor.

