Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi" - DİYARBAKIR - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır mitingine katıldı. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır."
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