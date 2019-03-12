Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Kartal’da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu, 14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi buradan biz nasihat almayacak mıyız?'
Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kartal’da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu, 14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi buradan biz nasihat almayacak mıyız?"-"Sizlerden 31 Mart’taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin"-"Kartal’da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu, 14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi buradan biz nasihat almayacak mıyız?"-"Ben diyorum ki işte buradan hareketle kentsel dönüşüm değişim projelerimizi hayata geçirelim. Biz sizin gönüllülük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz" İSTANBUL
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