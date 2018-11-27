Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Karşılıklı mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karşılıklı mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabi ki olacak” dedi.

AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya “Yes” diye cevap verdi. Erdoğan, "Arkadaşlar çalışmaları yürütüyorlar, sorun söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın” diye konuştu.

Binali Yıldırım ile ilgili sorulan sorulara cevap veren Erdoğan, gazeteciye “Müddei iddiasını ispatla mükelleftir, hadi bakalım ispat edin iddianızı” dedi.

Erdoğan, “AK Parti İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu, Hepsi tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar 61 il açıklayan var mı?” diye konuştu.

İstanbul adayının MHP ile ortak bir açıklama olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, “Sadır Bey MHP adına Mehmet Bey benim adıma teknik çalışmaları yapıyorlar. Neticelendirdikten sonra bize taktim edecekler, kalan yerleri de inşallah biz Sayın başkan ile birlikte oturup konuşacağız ve nihayete erdireceğiz” şeklinde konuştu.

MHP’nin yaptığı gibi AK Parti’nin de aday açıklamayacağı illerin olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, “Bizim de var. Bizim de benzer şeylerimiz var. Karşılıklı mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” dedi.

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme olup olmayacağını sorusuna “Her zaman tabii ki” diye cevap verirken, jestin Osmaniye olup olmayacağı sorusuna ise "Niye olmasın” ifadeleri ile karşılık verdi.

