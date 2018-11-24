Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı benim milletim sandığa gömecek' Haberi

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( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı benim milletim sandığa gömecek"- "Cumhur ittifakına bağlılığımızı bugün buradan tekrar beyan ediyoruz"- "Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’ye Cumhur ittifakına olan bağlılığını bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı adaylarını tanıtım toplantısında konuştu.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’ye Cumhur ittifakına olan bağlılığını bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde İstanbul Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak, Ak Parti’yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadeleden başarı ile çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hedeflerine ulaşma kararlılığı artan Türkiye, inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

"Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı benim milletim sandığa gömecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur ittifakı karşısında yer alan sayın Bahçeli’nin ifadesiyle “zillet ittifakı” karışsında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı. Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı. Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil’de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla, Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum 31 Mart’ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse, şimdi de sandığa gömecek" ifadelerini kullandı. "Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir" Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "2053 ve 2071 vizyonlarımız, aynı zamanda Cumhur ittifakının menzilinin ifadesidir. Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı, inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli’ye ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimize şükranlarımı ifade ediyorum."

