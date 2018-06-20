Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kandil'de lider takımını toplantı halindeyken hallettik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ŞANLIURFA - HD - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de lider takımını toplantı halindeyken hallettik"- "Dün DEAŞ varken orada kendilerini güvende hissetmeyenler bugünde kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar"- "ABD ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönecekler"- "Şuanda Kandil'e biniyoruz. 10 önemli noktayı vurduk. Lider takımını toplantı halindeyken hallettik"- "Sizlerden biraz daha sabır istiyorum"