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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabine revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız' - TBMM Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabine revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız' - TBMM Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabine revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız" - TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları"Gerekiyorsa biz yaparız" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Kabine revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz" - "Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil" TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonuna ilişkin, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin kabine revizyonuna ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum." diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, "Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız." dedi.
G20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği anımsatılarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, "Tabii ki ağırlıklı." karşılığını verdi."Türkiye ittifakı hep vurgulanıyor ama bu kapsamda liderlerle bir görüşme olabilir mi?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz." ifadesini kullandı."Böyle bir liderler buluşması bekleyelim mi?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Şu anda bir şey diyemiyorum, gelişmelere göre bu tür adımlar da atılabilir ama bunların tabii biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Ona göre adımlar... Bizim birinci derecedeki şeyimiz halkımızla bu işi başarmaktır, sağlamaktır ama yine bir araya gelme durumu da olabilir." diye konuştu.

Kabine Değişikliği Dayatma Yurt Dışı Allah 

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