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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz' - NAGOYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz' - NAGOYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz" - NAGOYA - Türk Toplumuyla Buluşma Programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıNAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.
(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor."

Sosyal Güvenlik Müzakere 

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