Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz' - NAGOYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz" - NAGOYA - Türk Toplumuyla Buluşma Programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıNAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor."
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