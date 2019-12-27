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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır'' - KOCAELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır'' - KOCAELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır'' - KOCAELİ - Herekelilere hitap - Meydandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli ’nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.(3)"Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar.""Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları, projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman fanını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler.""İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır.''

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