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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul ve Ankara'da) Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul ve Ankara'da) Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul ve Ankara 'da) Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondaki katılımcılardan görüntülerANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara 'da da açık ara yönetiyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik."Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz."

Mahalli İdareler Belediye Başkanlığı Milletvekili Milletvekilliği 

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