Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir"Cumhurbaşkanı Erdoğan:- "Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını tamamladık"- "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. "
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