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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) Hırsızın hiç mi suçu yok?' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) Hırsızın hiç mi suçu yok?' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul 'da seçimlerin yenilenmesi kararı) Hırsızın hiç mi suçu yok?" - İSTANBUL - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğine katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul 'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada."Cumhurbaşkanı Erdoğan:"( İstanbul 'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz."

İftar Yemeği Hırsız 

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