Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının altından İslam düşmanları çıkacaktır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının altından İslam düşmanları çıkacaktır" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (8)Erdoğan: "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım