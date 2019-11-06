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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının altından İslam düşmanları çıkacaktır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının altından İslam düşmanları çıkacaktır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının altından İslam düşmanları çıkacaktır" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.
(8)Erdoğan: "İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."

İslam İlahi 

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