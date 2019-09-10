Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından oldukça cazip bir ülkeyiz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından oldukça cazip bir ülkeyiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılarla tokalaşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. (1)
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