Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi Külliyede karşıladı İzle



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi Külliye protokol kapısında karşıladığı tören basına kapalı gerçekleşti. Konuk Cumhurbaşkanı Ruhani önce Erdoğan ile ardından da Putin ile baş başa birer görüşme gerçekleştirecek. Liderler daha sonra Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde bir araya gelerek Suriye’de ateşkesin sağlanması ve normalleşme sürecini kapsamlı bir şekilde masaya yatıracak. Zirve sonrası çalışma yemeğinin ardından liderler ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkacak. (DY-

