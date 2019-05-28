Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü’nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Irak Cumhurbaşkanı Salih'in eşi de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile eşini bugün Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile eşini kapıda karşıladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan davetliler ile köşkün bahçesinde sohbet etti . Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, burada davetlilerle birlikte fotoğraf cektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşına boğaz manzarasını gösterdi.

